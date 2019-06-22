События

00:22 22.06.2019

Телеведущий канала "Украина" Скичко баллотируется в Раду от "Слуги народа" по округу 197 Черкасской области

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Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты по округу №197 Черкасской области (Канев, Золотоноша, часть Черкасс) телеведущего, основателя продакшн-компании Stream Production Александра Скичко.

Скичко – уроженец Черкасс, ведущий программы "Звездный путь" на ТРК "Украина", работает на этом телеканале с 2015 года.

Сотрудничает с благотворительными фондами "Обираємо майбутнє разом", "Таблеточки", "Квітна", "ManusDei".

Скичко был одним из трех ведущих "Евровидения-2017" в Киеве.

Теги: #украина #слуга_народа #выборы #скичко
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Интерфакс-Украина
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