События

00:02 22.06.2019

По округу 187 Хмельницкой области от "Слуги народа" баллотируется брат представителя Зеленского в Раде Стефанчук

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По округу 187 Хмельницкой области от "Слуги народа" баллотируется брат представителя Зеленского в Раде Стефанчук

Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты по округу №187 заслуженного юриста Украины Николая Стефанчука, младшего брата представителя президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, 2-го номера партийного списка партии Руслана Стефанчука.

Николай Стефанчук – начальник юридического отдела государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности". Член Всеукраинской общественной организации "Ассоциация цивилистов Украины". Основатель и председатель общественной организации "Европейский научно-исследовательский институт права".

Теги: #украина #слуга_народа #выборы #стефанчук
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Интерфакс-Украина
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