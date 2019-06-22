По округу 187 Хмельницкой области от "Слуги народа" баллотируется брат представителя Зеленского в Раде Стефанчук
Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты по округу №187 заслуженного юриста Украины Николая Стефанчука, младшего брата представителя президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, 2-го номера партийного списка партии Руслана Стефанчука.
Николай Стефанчук – начальник юридического отдела государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности". Член Всеукраинской общественной организации "Ассоциация цивилистов Украины". Основатель и председатель общественной организации "Европейский научно-исследовательский институт права".