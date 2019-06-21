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23:56 21.06.2019

Директор пансионата на Херсонщине задержан за взятку в $30 тыс. - ГПУ

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Директор пансионата на Херсонщине задержан за взятку в $30 тыс. - ГПУ

Военная прокуратура Южного региона Украины, совместно со следователями ГУ Национальной полиции в Одесской области задокументировали  получение неправомерной выгоды директором коммунального учреждения "Пансионат Арабатская стрелка", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Указанный чиновник, предварительно сговорившись со служебными лицами Счастливцевского сельского совета Генического района Херсонской области, требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере $ 30 тыс. В такую сумму он оценил содействие в выделении трех земельных участков на территории с. Счастливцево", - говорится в сообщении, на официальной странице Генпрокуратуры в соцсети Фейсбук, в пятницу вечером.

Директор пансионата является советником председателя Херсонского областного совета.

Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.

"Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подытожили в ГПУ.

Теги: #киев #взятка #гпу #украина
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