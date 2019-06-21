Суд арестовал без права залога подозреваемого в убийстве девочки в Одесской области

Подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко, 2007 года рождения, взят под стражу без альтернативы залога, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области суд взял под стражу без права на залог подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Ивановском районе", - написала Сарган в Твиттере в пятницу.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко, исчезнувшая днем 13 июня в пгт Ивановка Одесской области, 19 июня была найдена погибшей на территории одного из домовладений того же поселка.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний местный житель, который, пытаясь избежать подозрения, вместе с односельчанами и волонтерами участвовал в поисках девочки. Его задержали и сообщили о подозрении.