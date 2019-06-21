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15:29 21.06.2019

Избивающая девочку с ДЦП няня приговорена к 3 годам лишения свободы

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Избивающая девочку с ДЦП няня приговорена к 3 годам лишения свободы

Дзержинский районный суд г.Харькова признал 48-летнюю женщину, бывшую няней 14-летней девочки с ДЦП, виновной в истязании ребенка с инвалидностью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.127 Уголовного кодекса Украины (пытки или умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий).

"Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Гособвинитель просила суд назначить максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи (5 лет лишения свободы), поскольку обвиняемая в ходе судебного следствия отказывалась давать показания, пыталась переложить ответственность на мать ребенка и не высказывала раскаяния.

"После изучения всех материалов, будет решен вопрос о возможности подачи апелляционной жалобы", - отмечают в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщалось, в марте прошлого года в правоохранительные органы обратилась мама 14-летней девочки – инвалида детства с ДЦП. Она сообщила, что обнаружила на теле дочери синяки и многочисленные повреждения, после чего установила в квартире видеорегистратор. Камера зафиксировала, как няня била ребенка, когда они оставались вдвоем.

Теги: #прокуратура #украина
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