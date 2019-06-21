Полиция объявила о подозрении еще одному фигуранту дела о нападении на харьковского телеоператора Макарюка

Полиция подготовила еще 3 уведомления о подозрении по делу о нападении на оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка, и одно из них уже вручила.

"Сегодня (в пятницу - ИФ) вручили еще одно подозрение И, думаю, еще вручим сегодня до конца дня. Всего их будет 3, помимо того подозреваемого, которому уже избран мера пресечения", - сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Как сообщалось, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт между местными предпринимателями и охраной рынка с участием ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились, 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

По факту самого конфликта у рынка полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.187 (разбой).

12 июня в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что полиция объявила о подозрении одному из причастных к нападению на Макарюка, по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

Вечером того же дня следственная судья Киевского райсуда Харькова Светлана Муратова избрала меру пресечения подозреваемому в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля. Прокуратура требовала взять Козлюка под стражу без определения залога. Защита выступала против.

Обе стороны подали апелляцию на меру пресечения. Ее рассмотрение назначено на 24 июня.