События

11:03 21.06.2019

Гриневич сообщила, что ее не пустили в школу во Львове, потребовав разрешение городского головы

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Гриневич сообщила, что ее не пустили в школу во Львове, потребовав разрешение городского головы

Министра образования и науки Украины Лилию Гриневич не пустили в школу во Львове для общения с коллективом в ходе рабочего визита.

"Меня как министра образования и науки впервые чиновница от образования города Львова не пустила в школу поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрения реформы", - написала Гриневич на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По ее словам, чиновница из управления образования требовала написать письмо и получить разрешение городского головы.

Гриневич отметила, что на посту министра постоянно в командировках проводила такие встречи с коллективами учреждений образования для получения обратной связи про ход реформы.

"Но политической целесообразности безразличны реформы. Особенно неприятно то, что это школа, в которой я была учителем биологии. Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя, учитывая логистику визита, это будет неудобно", - добавила министр.

Гриневич баллотируется в Верховную Раду по спискам партии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "Украинская стратегия".

Теги: #львов #украина #гриневич
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