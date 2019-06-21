Гриневич сообщила, что ее не пустили в школу во Львове, потребовав разрешение городского головы
Министра образования и науки Украины Лилию Гриневич не пустили в школу во Львове для общения с коллективом в ходе рабочего визита.
"Меня как министра образования и науки впервые чиновница от образования города Львова не пустила в школу поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрения реформы", - написала Гриневич на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.
По ее словам, чиновница из управления образования требовала написать письмо и получить разрешение городского головы.
Гриневич отметила, что на посту министра постоянно в командировках проводила такие встречи с коллективами учреждений образования для получения обратной связи про ход реформы.
"Но политической целесообразности безразличны реформы. Особенно неприятно то, что это школа, в которой я была учителем биологии. Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя, учитывая логистику визита, это будет неудобно", - добавила министр.
Гриневич баллотируется в Верховную Раду по спискам партии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "Украинская стратегия".