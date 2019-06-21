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10:39 21.06.2019

Единственная понятная перспектива "нового Патриархата" - превращение в маргинальную секту, считает архиепископ Евстратий

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Единственная понятная перспектива "нового Патриархата" - превращение в маргинальную секту, считает архиепископ Евстратий

Архиепископ Черниговский и Неженский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви (ПЦУ) Евстратий (Зоря) считает, что единственной перспективой для отделившихся от ПЦУ патриарха Филарета и соратников превращение в маргинальную секту.

"Единственная понятная перспектива "нового Патриархата" – это либо превратиться в маргинальную секту (вроде многочисленных "истинно-православных" юрисдикций), которая существует сама для себя и никакой общественной роли не играет; либо рано или поздно объединиться с Православной церковью Украины (так как никакой другой перспективы существования в кругу признанных автокефальных церквей, кроме как в рамках ПЦУ, у этого "нового Патриархата" не будет)", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Архиепископ Евстратий добавил, что если в будущем последует новое объединение, "то очевидно, что никакой логики в пути "отделиться, чтобы потом объединиться" нет".

Также он считает, что у почетного патриарха Киевский и всея Руси-Украины Филарета (Денисенко) нет никакого реального видения будущего для "новосозданного Патриархата".

"Есть только сегодняшнее тактический расчет – в надежде на свое влияние и авторитет разделить ПЦУ, объединить вокруг себя большую ее часть, "показать митрополиту Епифанию, что он – никто", и затем с "позиции сильного" надеяться диктовать условия Константинополю", - считает архиепископ.

В то же время, архиепископ Евстратий подчеркнул, что такой сценарий не выглядит реалистичным, так как на собрание к патриарху Филарету 20 июня "не пришли даже те, кто по мнению патриарха Филарета его "обязательно поддержат".

Как сообщалось, 20 июня, Собрание, проведенное почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП). Патриарх Филарет (Денисенко) допустил существование в Украине трех православных Церквей. При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

Теги: #церковь #укриана #пцу
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