События

09:45 21.06.2019

Шестерых граждан стран Южной Азии пытались переправить через границу на Закарпатье двое украинцев

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Шестерых граждан стран Южной Азии пытались переправить через границу на Закарпатье двое украинцев

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области противоправную миграцию иностранцев за границу, и задержала украинцев, пытавшихся осуществить их переправку.

"Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Тернополя пытались незаконно переправить через государственную границу шестерых граждан стран Южной Азии. Злоумышленники планировали переправить иностранцев вне установленных пунктов пропуска, находящихся в окрестностях Ужгорода", - сообщает в пятницу утром пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители задержали обоих фигурантов производства и нелегалов при попытке незаконного пересечения госграницы Украины.

Решается вопрос об объявлении организаторам противоправной деятельности подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Теги: #мигранты #сбу #украина #нелегалы #закарпатская_область
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