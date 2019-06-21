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08:51 21.06.2019

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

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С 21 по 25 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части частично ограничат движение транспорта на Южном мосту в направлении Троещины, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 21:00 21 июня до 25 июня продлится ремонт плиты проезжей части участка моста над р. Десенка. В связи с этим будет ограничено 2 и 3 полосы движения в направлении Троещины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе ремонта специалисты проведут бетонирования плиты под проезжей частью, вложат новую гидроизоляцию и асфальтобетон.

Теги: #киев #южный_мост #украина #транспорт
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