В Киеве частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

С 21 по 25 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части частично ограничат движение транспорта на Южном мосту в направлении Троещины, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 21:00 21 июня до 25 июня продлится ремонт плиты проезжей части участка моста над р. Десенка. В связи с этим будет ограничено 2 и 3 полосы движения в направлении Троещины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе ремонта специалисты проведут бетонирования плиты под проезжей частью, вложат новую гидроизоляцию и асфальтобетон.