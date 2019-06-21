События

08:22 21.06.2019

В больницах Луганской и Львовской областей с отравлениями находится 60 человек

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По состоянию на утро пятницы в больницах Луганской и Львовской областей с отравлениями находятся 60 человек, из них 38 детей, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В Каменка-Бугской районной больнице с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция остаются госпитализированными 22 человека (из них 7 детей), которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в пгт. Каменка-Бугская", - говорится в сообщении.

Также в Рубежанской городской больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит всего остаются госпитализированными 38 человек (из них 31 ребенок), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г.Рубежное.

Отмечается, что 20 июня дополнительно госпитализировали еще 11 человек с тем же диагнозом.

Теги: #украина #отравления #луганская_область #львовская_область
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