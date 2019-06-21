События

07:54 21.06.2019

В Херсонской и Львовской областях остаются подтопленными 80 домохозяйств и 15 приусадебных участков

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По состоянию на утро пятницы в Херсонской и Львовской областях остаются подтопленными 80 домохозяйств и 15 приусадебных участков, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 (в Херсонской области – ИФ) 21 июня в пгт.Новая Маячка Алешковского района остаются подтопленными 80 (было 252) домохозяйств, из них 1 (было 69) жилой дом. Уровень воды постепенно спадает", - говорится в сообщении.

Во Львовской области по состоянию на утро пятницы остаются подтопленными 15 приусадебных участков в с. Колодец Николаевского района. Уровень воды постепенно спадает.

Для откачки воды в Херсонской области привлекались 35 человек и 9 единиц техники, из них от ГСЧС  25 человек личного состава и 7 единиц техники. В течение суток откачано 4 тыс. 480 куб. м. воды (всего с начала работ 113 тыс. 80 куб. м).

Теги: #херсонская_область #подтопления #украина #львовская_область
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