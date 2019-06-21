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06:53 21.06.2019

Палата представителей США утвердила законопроекты по $700 млн для Украины

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Палата представителей США одобрила законопроекты, в которых предусмотрено предоставление Украине почти $700 млн. поддержки, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн. для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в проекте закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год" смета помощи, которую предлагается выделить для безопасности поддержки Украины, определенная в объеме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн. должны быть направлены исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

По линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определены объемом $445,7 млн. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования для предоставления Украине помощи в сфере безопасности по программе "Международное военное финансирование".

"Проекты аналогичных законодательных актов должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись Президенту США", - говорится в сообщении.

Теги: #сша #конгресс #украина #финпомощь #оборона
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