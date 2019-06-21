У жителя Харькова изъят арсенал оружия и боеприпасов, который он хранил дома

Сотрудники управления уголовного розыска, следователи и оперативники Новобаварского отдела полиции Харькова совместно с оперативным подразделением Службы безопасности Украины в Харьковской области обнаружили и изъяли арсенал оружия и боеприпасов, который 46-летний харьковчанин хранил в своей квартире.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, арсенал был обнаружен в ходе обыска квартиры в рамках уголовного производства по факту незаконного хранения боеприпасов и средств поражения.

"Работники полиции изъяли два пистолета-пулемета "Скорпион", пистолет - пулемет "УЗИ", два пистолета Pietro Beretta, пистолет Valter P22, пистолет с магазином и глушителем, два карабина Маузер, часть винтовки без маркировки, карабин "Сайга", пистолет "Люгер" в кобуре "Парабеллум", пистолет IJ-70-17 AS с магазином и глушителем, три ствола от винтовок, патроны различного калибра, части и принадлежности к оружию", - говорится в сообщении.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование. Место приобретения и цель хранения оружия устанавливаются.

Следователь внес информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении хозяина квартиры, в которой был обнаружен арсенал.