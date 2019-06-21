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05:52 21.06.2019

Трамп и Трюдо договорились улучшить безопасность на границе

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Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер министром Канады Джастином Трюдо договорились о новых мерах безопасности на границе между двумя странами, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп и премьер-министр Трюдо объявили о своем намерении улучшить управление границами этим летом с помощью нового соглашения о предварительном разрешении, которое позволит получить предварительное разрешение для путешественников, пересекающих границу по земле, железной дороге и морских объектах в обеих странах, а также через дополнительные аэропорты", - следует из сообщения.

Согласно ему, лидеры двух стран также подтвердили свою приверженность осуществлению этим летом инициативы, которая "обеспечит упорядоченный и более безопасный процесс пересечения сухопутной границы".

Граница Канады и США - одна из длиннейших немилитаризированных границ во всём мире. Ее протяженность составляет около 8,9 тыс. км.

Теги: #сша #канада #граница
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