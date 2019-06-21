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01:56 21.06.2019

Прокуратура назвала основную версию гибели нардепа Тымчука

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Прокуратура назвала основную версию гибели нардепа Тымчука

В прокуратуре рассматривают самоубийство как основную версию гибели народного депутата (фракция "Народный фронт") Дмитрия Тымчука, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "Громадське".

"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", - сказала Максимец.

По ее словам, прокуратура объявит официальную версию после проведения всех следственных действий, в частности, допросов лиц, имеющих информацию о причине смерти депутата и получения результатов предназначенных судебных экспертиз - в частности, судебно-медицинской, баллистической.

Также пресс-секретарь столичной прокуратуры рассказала, что в день смерти, 19 июня, в квартире Тымчука провели осмотр, изъяли вещественные доказательства, а именно пистолет, магазин с патронами, гильзу.

"Были отобраны смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении - на предмет выявления следов пороховых газов", - заявили в прокуратуре.

Максимець подтвердила, что в квартире было два человека – "погибший и женщина, это установлено с камер видеонаблюдения - в коридоре на входе в квартиру. Других лиц в квартире не находилось".

Как сообщалось, 19 июня в своей квартире в Киеве погиб нардеп Тымчук. Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины по статье "умышленное убийство" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По словам руководителя Нацполиции Украины Сергея Князева, у погибшего – огнестрельное ранение головы.

"Сколько было выстрелов, не могу ответить – эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии уголовного характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Нарушена ли обстановка квартиры - осматриваем", - рассказал Князев.

Теги: #прокуратура #расследование #украина #тымчук
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