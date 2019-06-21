События

00:22 21.06.2019

В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 14 митингующих и 38 полицейских

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Минздрав Грузии сообщает, что в результате столкновений на проспекте Руставели в Тбилиси пострадали 14 участников акции и 38 полицейских.

Кроме того пострадал в результате ранения резиновой пулей сотрудник одного из грузинских телеканалов. Его доставили в местную клинику для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси участники митинга с требованием отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе пытаются ворваться в здание высшего законодательного органа Грузии.

Теги: #грузия #минздрав #столкновения
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