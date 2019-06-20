События

19:01 20.06.2019

В Харькове неизвестный сообщил о минировании всех детсадов, проводится эвакуация

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В Харькове неизвестный сообщил о минировании всех детсадов, проводится эвакуация

Полиция проверяет сообщение о том, что в Харькове в ночном клубе на Полтавском шляхе и во всех детских садиках города (всего 230 объектов) заложена взрывчатка.

Как сообщает в четверг отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о минировании поступила от неизвестного на электронную почту в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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