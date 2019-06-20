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15:04 20.06.2019

Филарет считает, что в Украине могут существовать три православные Церкви

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Филарет считает, что в Украине могут существовать три православные Церкви

 Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Денисенко) допускает существование в Украине трех православных Церквей.

"…тогда в Украине будет уже церковь Московского патриархата, Православная церковь в Украине, которая имеет Томос (но Томос ограниченный, в подчинении Константинопольского патриархата), и будет существовать третья независимая церковь – Украинская православная церковь Киевского патриархата", - сказал Филарет журналистам в четверг в Киеве.

При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

Почетный патриарх сообщил, что в четверг на "Поместном соборе" был отменен отказ от Киевского патриархата: "Во-первых, отменили ликвидацию Киевского патриархата, наоборот - подтвердили существование Киевского патриархата, в том числе как юридического лица, которое владеет имуществом и монастырями, учебными заведениями, которыми он владел до этого".

Кроме того, по словам Филарета, "Поместный собор" избрал двух кандидатов в епископы.

Отвечая на вопрос о том, как УПЦ-КП будет возвращать свое имущество, Филарет высказал надежду, что отвоевывать его не придется.

"Надеемся, что епархии поймут, что они принадлежат к чужой церкви, а им надо принадлежать своей, украинской церкви, независимой, они будут решать сами, мы на них давить не будем", - заверил он.

Теги: #филарет #церковь #упц_кп
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