События

13:27 20.06.2019

В Киеве 21 июня может быть повторен температурный рекорд 1891г

1 мин читать
В Киеве 21 июня может быть повторен температурный рекорд 1891г

В ближайшие сутки, 21 июня, погоду в Украине будет определять жаркая, на западе страны влажная и неустойчивая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, кое-где значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории сухая и жаркая погода.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, местами до 36°.

В Киеве - без осадков, температура ночью около 20°, днем 31-33°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 июня самая высокая температура днем была +32,8 в 1891 году, самая низкая ночью +7,6 в 1925 году.

22 июня в западной части страны кратковременные дожди, грозы, во время гроз кое-где град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами значительные дожди. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

На остальной территории сухая жаркая погода; температура воздуха ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 28-33°, местами до 36°.

В Киеве - жаркая и сухая погода со слабым ветром; температура ночью 20°, днем 31-33°.

20 июня температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°; в Днепре в пределах Киева 26°.

Теги: #жара #погода #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:03 18.06.2019
Жара в Украине сохраняется

Жара в Украине сохраняется

12:00 17.06.2019
Жара в Украине сохранится, хоть и немного ослабнет

Жара в Украине сохранится, хоть и немного ослабнет

15:45 16.06.2019
В начале недели в Украине удержится жара, на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди с грозами

В начале недели в Украине удержится жара, на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди с грозами

10:22 16.06.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

09:20 16.06.2019
В Украине в воскресенье ожидаются грозы, град и шквалы – Гидрометцентр

В Украине в воскресенье ожидаются грозы, град и шквалы – Гидрометцентр

13:08 15.06.2019
В Украине в воскресенье удержится жаркая погода, кое-где пройдут грозовые дожди

В Украине в воскресенье удержится жаркая погода, кое-где пройдут грозовые дожди

09:43 15.06.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

17:15 13.06.2019
В Киеве погода содействует накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха

В Киеве погода содействует накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха

12:27 13.06.2019
В Украине в ближайшие сутки удержится жаркая и сухая погода

В Украине в ближайшие сутки удержится жаркая и сухая погода

11:39 13.06.2019
В метро Киева советуют пассажирам иметь при себе воду во избежание ухудшения самочувствия из-за устоявшейся аномальной жары

В метро Киева советуют пассажирам иметь при себе воду во избежание ухудшения самочувствия из-за устоявшейся аномальной жары

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зурабишвили исключает "православной союз" Грузии с Россией

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы международных следователей по MH17

Отец Екатерины Гандзюк настаивает на встрече с Зеленским "без камер и журналистов"

В полицию поступило заявление о вероятном отсутствии ювелирных изделий из квартиры нардепа Тымчука

Неизвестные в среду вечером сообщили о минировании аэропортов Одессы, "Борисполь", "Киев", центральных вокзалов Киева и Львова – Омелян

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава обладминистрации не может подписать распоряжение о переименовании проспекта Жукова в Харькове

Зурабишвили исключает "православной союз" Грузии с Россией

Группа "Информационное сопротивление" считает целесообразным дождаться результатов следствия в деле о гибели Тымчука

Филарет проводит "собор" ликвидированного Киевского патриархата

Оргкомитет "КиевПрайда" призывает полицию расследовать нападение на гостей "ПрайдХауса", а Кличко и Зеленского - озвучить позицию по Маршу равенства

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы международных следователей по MH17

Посол Украины в Грузии в знак протеста покинул выступление российского депутата, президента Межпарламентской Ассамблеи православия

Отец Екатерины Гандзюк настаивает на встрече с Зеленским "без камер и журналистов"

В полицию поступило заявление о вероятном отсутствии ювелирных изделий из квартиры нардепа Тымчука

Неизвестные в среду вечером сообщили о минировании аэропортов Одессы, "Борисполь", "Киев", центральных вокзалов Киева и Львова – Омелян

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА