Группа "Информационное сопротивление" считает целесообразным дождаться результатов следствия в деле о гибели Тымчука

Группа "Информационное сопротивление" призывает СМИ воздержаться от распространения домыслов о гибели одного из координаторов и соучредителей группы, народного депутата (фракция "Народный фронт") Дмитрия Тымчука, а дождаться официальных результатов следствия.

"Обращаясь к отечественным и зарубежным СМИ, а также ко всем тем, кого не оставила равнодушными эта трагедия, просим не распространять домыслы о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия", - говорится в заявлении группы в четверг.

Соратники Тымчука заверили, что реализуют все замыслы, к которым он имел отношение.

Как сообщалось, 19 июня в своей квартире в Киеве погиб нардеп Тымчук. Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины по статье "умышленное убийство" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По словам руководителя Нацполиции Украины Сергея Князева, у погибшего – огнестрельное ранение головы.

"Сколько было выстрелов, не могу ответить – эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии уголовного характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Нарушена ли обстановка квартиры - осматриваем", - рассказал Князев.