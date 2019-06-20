События

13:09 20.06.2019

Группа "Информационное сопротивление" считает целесообразным дождаться результатов следствия в деле о гибели Тымчука

1 мин читать
Группа "Информационное сопротивление" считает целесообразным дождаться результатов следствия в деле о гибели Тымчука

Группа "Информационное сопротивление" призывает СМИ воздержаться от распространения домыслов о гибели одного из координаторов и соучредителей группы, народного депутата (фракция "Народный фронт") Дмитрия Тымчука, а дождаться официальных результатов следствия.

"Обращаясь к отечественным и зарубежным СМИ, а также ко всем тем, кого не оставила равнодушными эта трагедия, просим не распространять домыслы о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия", - говорится в заявлении группы в четверг.

Соратники Тымчука заверили, что реализуют все замыслы, к которым он имел отношение.

Как сообщалось, 19 июня в своей квартире в Киеве погиб нардеп Тымчук. Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины по статье "умышленное убийство" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По словам руководителя Нацполиции Украины Сергея Князева, у погибшего – огнестрельное ранение головы.

"Сколько было выстрелов, не могу ответить – эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии уголовного характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Нарушена ли обстановка квартиры - осматриваем", - рассказал Князев.

 

Теги: #сми #информационное_сопротивление #тымчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:30 20.06.2019
Журналисты назвали цензуру со стороны собственника СМИ и низкую квалификацию коллег основными угрозами для свободы слова в Украине – опрос

Журналисты назвали цензуру со стороны собственника СМИ и низкую квалификацию коллег основными угрозами для свободы слова в Украине – опрос

12:22 20.06.2019
Подавляющее большинство украинских телеканалов обнародовало стоимость политической рекламы - Нацсовет

Подавляющее большинство украинских телеканалов обнародовало стоимость политической рекламы - Нацсовет

09:42 20.06.2019
В полицию поступило заявление о вероятном отсутствии ювелирных изделий из квартиры нардепа Тымчука

В полицию поступило заявление о вероятном отсутствии ювелирных изделий из квартиры нардепа Тымчука

15:45 19.06.2019
Полиция открыла производство по статье "Умышленное убийство" по факту смерти Тымчука

Полиция открыла производство по статье "Умышленное убийство" по факту смерти Тымчука

14:59 19.06.2019
Зеленский соболезнует родным погибшего Тымчука – АПУ

Зеленский соболезнует родным погибшего Тымчука – АПУ

14:29 19.06.2019
Рада почтила память Тымчука

Рада почтила память Тымчука

14:17 19.06.2019
Правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тимчука, в том числе убийство

Правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тимчука, в том числе убийство

14:11 19.06.2019
В "Самопомочи" надеются на всестороннее и объективное расследование обстоятельств гибели Тымчука

В "Самопомочи" надеются на всестороннее и объективное расследование обстоятельств гибели Тымчука

13:29 19.06.2019
Нардеп Тымчук погиб у себя дома при чистке наградного пистолета - Антон Геращенко

Нардеп Тымчук погиб у себя дома при чистке наградного пистолета - Антон Геращенко

13:12 19.06.2019
В Киеве погиб нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве 21 июня может быть повторен температурный рекорд 1891г

Зурабишвили исключает "православной союз" Грузии с Россией

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы международных следователей по MH17

Отец Екатерины Гандзюк настаивает на встрече с Зеленским "без камер и журналистов"

В полицию поступило заявление о вероятном отсутствии ювелирных изделий из квартиры нардепа Тымчука

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава обладминистрации не может подписать распоряжение о переименовании проспекта Жукова в Харькове

В Киеве 21 июня может быть повторен температурный рекорд 1891г

Зурабишвили исключает "православной союз" Грузии с Россией

Филарет проводит "собор" ликвидированного Киевского патриархата

Оргкомитет "КиевПрайда" призывает полицию расследовать нападение на гостей "ПрайдХауса", а Кличко и Зеленского - озвучить позицию по Маршу равенства

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы международных следователей по MH17

Посол Украины в Грузии в знак протеста покинул выступление российского депутата, президента Межпарламентской Ассамблеи православия

Отец Екатерины Гандзюк настаивает на встрече с Зеленским "без камер и журналистов"

Неизвестные в среду вечером сообщили о минировании аэропортов Одессы, "Борисполь", "Киев", центральных вокзалов Киева и Львова – Омелян

В Киеве 23 июня до обеда перекроют проспект Победы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА