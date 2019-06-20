Филарет проводит "собор" ликвидированного Киевского патриархата

Во Владимирском соборе в Киеве в четверг проходит так называемый Собор ликвидированного Киевского патриархата.

"Собор возглавит патриарх Филарет, на Соборе присутствуют митрополит Белгородский Иоасаф, епископ Валуйский Петр из Белгородской епархии, духовенство епархий Украины и верующие Киева", - рассказал священник Александр Шумрыгин журналистам перед началом мероприятия.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, вернулся ли патриарх Филарет из Молдовы, он сказал, что на данный момент не видел его.

По словам священнослужителя, Собор продлится полтора-два часа, после чего Филарет пообщается с прессой.

Священник не рассказал о повестке дня, отметив, что все принятые постановления будут обнародованы практически сразу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на "Соборе" присутствуют более ста человек, он проходит без прессы.

У Владимирского собора несколько человек проводят пикет в защиту патриарха Филарета, периодически они поют гимн Украины.