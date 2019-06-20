Неизвестные в среду вечером сообщили о минировании аэропортов Одессы, "Борисполь", "Киев", центральных вокзалов Киева и Львова – Омелян

Неизвестные в среду вечером "заминировали" аэропорты Одессы, "Борисполь", "Киев" и центральные вокзалы Киева и Львова, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"И в завершение волшебного вечера "прекрасного" дня сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова", – написал он на своей странице в "Фейсбук" в среду вечером.

Омелян считает, что сообщение "фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуацию людей".

"В большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории. Российские спецслужбы развлекаются ...", – добавил министр.

Омелян извинился за временные неудобства, подчеркнув, что обязаны заботиться о безопасности пассажиров.