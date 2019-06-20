События

09:32 20.06.2019

Неизвестные в среду вечером сообщили о минировании аэропортов Одессы, "Борисполь", "Киев", центральных вокзалов Киева и Львова – Омелян

1 мин читать
Неизвестные в среду вечером сообщили о минировании аэропортов Одессы, "Борисполь", "Киев", центральных вокзалов Киева и Львова – Омелян

Неизвестные в среду вечером "заминировали" аэропорты Одессы, "Борисполь", "Киев" и центральные вокзалы Киева и Львова, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"И в завершение волшебного вечера "прекрасного" дня сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова", – написал он на своей странице в "Фейсбук" в среду вечером.

Омелян считает, что сообщение "фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуацию людей".

"В большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории. Российские спецслужбы развлекаются ...", – добавил министр.

Омелян извинился за временные неудобства, подчеркнув, что обязаны заботиться о безопасности пассажиров.

Теги: #омелян #минирование #аэропорты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:15 19.06.2019
Неизвестные сообщили о минировании аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова

Неизвестные сообщили о минировании аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова

17:07 19.06.2019
Лжеминирование 38 объектов в Харькове квалифицировано как теракт - полиция

Лжеминирование 38 объектов в Харькове квалифицировано как теракт - полиция

15:08 19.06.2019
В Харькове эвакуирует людей из аэропорта, больницы и других учреждений из-за сообщения о минировании

В Харькове эвакуирует людей из аэропорта, больницы и других учреждений из-за сообщения о минировании

16:43 18.06.2019
Полиция проверяет информацию о минировании 38 объектов в Харькове и области

Полиция проверяет информацию о минировании 38 объектов в Харькове и области

14:05 18.06.2019
Посольство США в Украине восстановило работу после сообщения о минировании

Посольство США в Украине восстановило работу после сообщения о минировании

12:27 18.06.2019
Посольство США в Украине получило сообщение о минировании

Посольство США в Украине получило сообщение о минировании

09:37 18.06.2019
Лоукостер Ryanair начал летать из Харькова в Краков

Лоукостер Ryanair начал летать из Харькова в Краков

21:09 14.06.2019
Полиция проверяет информацию о минировании 38 больниц в Харькове

Полиция проверяет информацию о минировании 38 больниц в Харькове

11:46 12.06.2019
Шевченковский райсуд Киева возобновил работу, сообщение о минировании оказалось ложным

Шевченковский райсуд Киева возобновил работу, сообщение о минировании оказалось ложным

11:09 12.06.2019
Омелян заявил о поддержке SkyUp и назвал незаконным приостановление ее лицензии на хоздеятельность Барышевским райсудом, авиакомпания работает в штатном режиме

Омелян заявил о поддержке SkyUp и назвал незаконным приостановление ее лицензии на хоздеятельность Барышевским райсудом, авиакомпания работает в штатном режиме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы международных следователей по MH17

Отец Екатерины Гандзюк настаивает на встрече с Зеленским "без камер и журналистов"

В полицию поступило заявление о вероятном отсутствии ювелирных изделий из квартиры нардепа Тымчука

В Черкассах умер избитый 4 мая журналист Комаров

Штаб ООС: за минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военный, один получил ранения, еще один - боевое травмирование

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы международных следователей по MH17

Посол Украины в Грузии в знак протеста покинул выступление российского депутата, президента Межпарламентской Ассамблеи православия

Отец Екатерины Гандзюк настаивает на встрече с Зеленским "без камер и журналистов"

В полицию поступило заявление о вероятном отсутствии ювелирных изделий из квартиры нардепа Тымчука

В Киеве 23 июня до обеда перекроют проспект Победы

9 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК направились на неподконтрольную территорию Донбасса

В Луганской и Львовской областях с отравлениями в больницах находятся 55 человек

Американский сенатор предлагает признать Россию спонсором терроризма

В Черкассах умер избитый 4 мая журналист Комаров

Суд вернул Мосийчуку поданный им иск о запрете проведения "КиевПрайд"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА