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09:42 20.06.2019

В полицию поступило заявление о вероятном отсутствии ювелирных изделий из квартиры нардепа Тымчука

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В полицию поступило заявление о вероятном отсутствии ювелирных изделий из квартиры нардепа Тымчука

Из квартиры народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, погибшего 19 июня, вероятно, исчезли несколько ювелирных изделий.

"В ходе проведения следственных действий человек, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

По данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств.

Как сообщалось, 19 июня в своей квартире в Киеве погиб нардеп Тымчук. Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины по статье "умышленное убийство" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По словам руководителя Нацполиции Украины Сергея Князева, у погибшего – огнестрельное ранение головы.

"Сколько было выстрелов, не могу ответить – эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии уголовного характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Нарушена ли обстановка квартиры - осматриваем", - рассказал Князев.

Теги: #тымчук #гибель #полиция #кража
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