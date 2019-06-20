События

08:55 20.06.2019

В Киеве 23 июня до обеда перекроют проспект Победы

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В Киеве 23 июня до обеда перекроют проспект Победы

Движение транспорта будет полностью ограничено на проспекте Победы в Киеве в районе Шулявского моста в воскресенье, 23 июня, с 1:00 до 12:00, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"В связи с началом монтажа металлоконструкций нового Шулявского путепровода, 23 июня запланированы их перевозки через проспект Победы", - говорится в сообщении на сайте мэрии в среду со ссылкой на КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киева".

В КГГА призвали водителей быть внимательными и соблюдать правила ПДД по избежание аварийных ситуаций.

Теги: #киев #проспект_победы #движение
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