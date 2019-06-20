События

08:43 20.06.2019

В Луганской и Львовской областях с отравлениями в больницах находятся 55 человек

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В Луганской и Львовской областях с отравлениями в больницах находятся 55 человек

Состоянием на утро четверга в больницах Луганской и Львовской областей с отравлениями находятся 55 человек, из них 30 детей, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 20 июня в Каменка-Бугской районной больнице (Львовской обл. – ИФ) с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция остаются госпитализированными 28 человек (из них 8 детей), которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в пгт. Каменка-Бугская. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", – сказано в сообщении на сайте ГСЧС.

В Рубежанской городской больнице Луганской обл. состоянием на 7:00 четверга с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 27 человек (из них 22 ребенка). Пострадавшие течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г.Рубежное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Теги: #львовская #луганская #отравления
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