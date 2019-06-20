Суд вернул Мосийчуку поданный им иск о запрете проведения "КиевПрайд"

Окружной административный суд г.Киева, рассмотрев исковое заявление народного депутата Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд", постановил - вернуть его истцу, сообщили в пресс-службе суда.

"Окружной административный суд г.Киева, рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд", постановил - вернуть ее истцу. Исковое заявление было возвращено в связи с несоблюдением им требований, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

Согласно КАСУ, возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.

В суде напомнили, что истец просил признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации по не совершению действия на запрет проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд" и просил суд вынести решение о запрете его проведения.