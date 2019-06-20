Во Львовской и Херсонской областях подтопленными остаются 140 домохозяйств

По состоянию на утро четверга во Львовской и Херсонской областях остаются подтопленными 140 домохозяйств, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 20 июня (во Львовской обл. – ИФ) остаются подтопленными 20 приусадебных участков в с.Колодец Николаевского района. Уровень воды постепенно спадает", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

В Херсонской области по состоянию на 7:00 четверга остаются подтопленными 120 домохозяйств, из них 3 жилых дома. Уровень воды постепенно спадает.

Для откачки воды на Херсонщине были привлечены 53 чел. и 15 ед. тех., из них от ГСЧС 41 чел. л/с и 11 ед. техники. В течение суток откачано 9 тыс. 300 м куб. воды (всего с начала работ 108 тыс. м куб.). Проложен временный металлический трубопровод диаметром 150 мм для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта.