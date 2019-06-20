Горсовет Днепра ратифицировал договор гарантии, возмещения и поддержки проекта между городом и ЕБРР о приобретении новых троллейбусов

Депутаты городского совета Днепра на 46-й сессии ратифицировали договор гарантии, возмещения и поддержки проекта между Днепровским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития на приобретении новых троллейбусов.

Как сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета в среду документ формирует требования и обязательства сторон по покупке в лизинг 44 новых троллейбусов с низким полом и кондиционерами. В информации подчеркивается, что это обновление половины подвижного состава, который курсирует на городских маршрутах.

"Ожидается, что поставки нового электротранспорта начнутся уже до конца года. Условия кредитования от ЕБРР на обновление троллейбусного парка в горсовете согласовали еще в конце прошлого года. Кредитный договор между коммунальным предприятием "Днепровский электротранспорт" и Европейским банком реконструкции и развития по обновлению троллейбусного парка подписали в конце февраля этого года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Заем от европейского кредитора предусматривает получение 13 млн евро. 11,5 млн евро город получает непосредственно от ЕБРР. Еще 1,5 млн евро - от Фонда чистых технологий. Кредит предоставляется на 12 лет.

Как сообщалось, среди новых троллейбусов 32 машины будут иметь запас автономного хода до 1 км. Также 12 троллейбусов будут с запасом хода до 12 км.