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06:56 20.06.2019

Польша готова присоединить газопровод к украинской ГТС

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Польша готова присоединить газопровод к украинской ГТС

Польша готова запустить газопровод на 2 тыс. млрд куб. м, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской в Германовицах, сообщило издание "Зеркале недели" в ночь на четверг.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это немного, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее предоставить", - цитирует издание представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

Он также подчеркнул, что на данный момент Польша ждет решения от украинской стороны.

Теги: #гтс #польша #украина
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