Кабмин одобрил ликвидацию кафедры военной подготовки Госуниверситета телекоммуникаций и Херсонского университета

Кабинет министров Украины постановил ликвидировать кафедры военной подготовки Государственного университета телекоммуникаций и Херсонского государственного университета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, кафедры военной подготовки Государственного университета телекоммуникаций должна быть ликвидирована до 30 сентября 2020 года, а кафедра Херсонского государственного университета – до 30 августа 2019 года.

Данное решение принято, с целью устранению дублирования подготовки по соответствующим специальностям в одном городе.

Отмечается, что реализация решения позволит оптимизировать сеть военных обучающих подразделений и повысить качество подготовки граждан по программе подготовки офицеров запаса.