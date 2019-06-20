События

06:33 20.06.2019

Си Цзиньпин едет на встречу с Ким Чен Ыном

2 мин читать
Си Цзиньпин едет на встречу с Ким Чен Ыном

Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в четверг с государственным визитом в Северную Корею.

Визит состоится по приглашению Ким Чен Ына. Он продлится с 20 по 21 июня, и в ходе него Си Цзиньпин, как ожидается, проведет встречу с северокорейским лидером.

Это первый визит председателя КНР в Северную Корею за 14 лет. Последним в КНДР побывал председатель КНР Ху Цзиньтао в 2005 году.

В свою очередь Ким Чен Ын посетил Китай уже четыре раза, впервые он отправился туда в марте 2018 года. Та поездка стала первым известным заграничным визитом Ким Чен Ына с тех пор, как он в 2011 году возглавил КНДР.

В этом году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений между КНР и КНДР. Эксперты полагают, что если бы Си Цзиньпин не посетил КНДР, в Пхеньяне это расценили бы как оскорбление.

Си Цзиньпин накануне своего визита в Пхеньян в статье, опубликованной на первой полосе северокорейской газеты "Нодон синмун", пообещал способствовать миру на Корейском полуострове и заявил о поддержке КНДР.

"Мы будем активно способствовать региональному миру, стабильности, развитию и процветанию путем укрепления связи и координации с Северной Кореей и другими соответствующими сторонами для достижения прогресса во встречах и переговорах по вопросам Корейского полуострова", - следует из статьи.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай поддерживает "правильное направление" Северной Кореи в политическом решении вопросов на Корейском полуострове и удовлетворении "разумных" требований Пхеньяна посредством диалога.

Си Цзиньпин заявил, что обе страны "укрепят стратегические связи и обмены", добавив, что Китай будет твердо поддерживать достижения Ким Чен Ына в "социалистическом строительстве", направленном на экономическое развитие и улучшение жизни людей.

Он отметил, что КНДР и КНР также будут расширять и развивать отношения в гражданских секторах экономики, включая образование, культуру, спорт, туризм, дела молодежи и сельское хозяйство.

Этот визит будет предшествовать встрече Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20, который пройдет 28 - 29 июня в Японии. Ожидается, что ситуация на Корейском полуострове станет одной из тем этой встречи.

Теги: #китай #кндр #визит #председатель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:34 19.06.2019
Волкер сообщил, что точная дата визита Зеленского в США пока не определена

Волкер сообщил, что точная дата визита Зеленского в США пока не определена

06:08 19.06.2019
США будут получать $500 млрд в год от тарифов на китайские товары – Трамп

США будут получать $500 млрд в год от тарифов на китайские товары – Трамп

14:51 18.06.2019
Трамп обвинил еврозону и Китай в преднамеренном ослаблении их валют

Трамп обвинил еврозону и Китай в преднамеренном ослаблении их валют

12:04 18.06.2019
В Китае в 2018г было отозвано более 12,5 млн автомобилей с неисправностями

В Китае в 2018г было отозвано более 12,5 млн автомобилей с неисправностями

11:37 18.06.2019
Китай в январе-мае увеличил потребление электроэнергии на 4,9%

Китай в январе-мае увеличил потребление электроэнергии на 4,9%

12:50 17.06.2019
Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж

Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж

06:06 17.06.2019
Трамп и Си Цзиньпин вряд ли заключат торговое соглашение на саммите G20 в Осаке - глава Минторга США

Трамп и Си Цзиньпин вряд ли заключат торговое соглашение на саммите G20 в Осаке - глава Минторга США

12:28 14.06.2019
Свыше 600 американских компаний призвали Трампа урегулировать торговый спор с Китаем

Свыше 600 американских компаний призвали Трампа урегулировать торговый спор с Китаем

15:22 13.06.2019
Huawei отложил презентацию нового ноутбука из-за запрета на покупку компонентов в США

Huawei отложил презентацию нового ноутбука из-за запрета на покупку компонентов в США

10:25 13.06.2019
Власти Гонконга закрыли все правительственные офисы в центре города из-за беспорядков

Власти Гонконга закрыли все правительственные офисы в центре города из-за беспорядков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся все, кто виновен в убийстве пассажиров рейса MH17

Развод сил у Станицы Луганской не состоялся из-за нарушений режима прекращения огня – Сайдик

Пересмотр решения о торговой блокаде ОРДЛО можно обсуждать только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле, заявил Кучма

Глава ПЦУ Епифаний благословляет проведение форума единства православных, а патриарх Филарет одновременно созывает "поместный Собор"

Лжеминирование 38 объектов в Харькове квалифицировано как теракт - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин одобрил ликвидацию кафедры военной подготовки Госуниверситета телекоммуникаций и Херсонского университета

США призывают Россию обеспечить, чтобы все обвиняемые в гибели пассажиров рейса MH17, предстали перед судом

Прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по фактам очередных обысков на полуострове

YouTube улучшит качество более 1000 видеоклипов известных исполнителей

Зеленский планирует переместить АП, на Банковой будет художественный музей

Борис Джонсон в третий раз стал лидером гонки за руководство Консервативной партией Великобритании

Неизвестные сообщили о минировании аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова

Участников события в рамках "Киев Прайд" избили неизвестные в балаклавах

Очередное сообщение о минировании 12 объектов в Харькове не подтвердилось

Рабинович: Зеленский в срочном порядке должен решить судьбу украинской ГТС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА