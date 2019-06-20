Си Цзиньпин едет на встречу с Ким Чен Ыном

Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в четверг с государственным визитом в Северную Корею.

Визит состоится по приглашению Ким Чен Ына. Он продлится с 20 по 21 июня, и в ходе него Си Цзиньпин, как ожидается, проведет встречу с северокорейским лидером.

Это первый визит председателя КНР в Северную Корею за 14 лет. Последним в КНДР побывал председатель КНР Ху Цзиньтао в 2005 году.

В свою очередь Ким Чен Ын посетил Китай уже четыре раза, впервые он отправился туда в марте 2018 года. Та поездка стала первым известным заграничным визитом Ким Чен Ына с тех пор, как он в 2011 году возглавил КНДР.

В этом году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений между КНР и КНДР. Эксперты полагают, что если бы Си Цзиньпин не посетил КНДР, в Пхеньяне это расценили бы как оскорбление.

Си Цзиньпин накануне своего визита в Пхеньян в статье, опубликованной на первой полосе северокорейской газеты "Нодон синмун", пообещал способствовать миру на Корейском полуострове и заявил о поддержке КНДР.

"Мы будем активно способствовать региональному миру, стабильности, развитию и процветанию путем укрепления связи и координации с Северной Кореей и другими соответствующими сторонами для достижения прогресса во встречах и переговорах по вопросам Корейского полуострова", - следует из статьи.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай поддерживает "правильное направление" Северной Кореи в политическом решении вопросов на Корейском полуострове и удовлетворении "разумных" требований Пхеньяна посредством диалога.

Си Цзиньпин заявил, что обе страны "укрепят стратегические связи и обмены", добавив, что Китай будет твердо поддерживать достижения Ким Чен Ына в "социалистическом строительстве", направленном на экономическое развитие и улучшение жизни людей.

Он отметил, что КНДР и КНР также будут расширять и развивать отношения в гражданских секторах экономики, включая образование, культуру, спорт, туризм, дела молодежи и сельское хозяйство.

Этот визит будет предшествовать встрече Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20, который пройдет 28 - 29 июня в Японии. Ожидается, что ситуация на Корейском полуострове станет одной из тем этой встречи.