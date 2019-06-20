События

02:21 20.06.2019

YouTube улучшит качество более 1000 видеоклипов известных исполнителей

1 мин читать
YouTube улучшит качество более 1000 видеоклипов известных исполнителей

Видеохостинг YouTube и компания Universal Music Group планируют обновить до 2020 года более 1000 видеоклипов, которые были выпущены несколько десятилетий назад, среди них клипы группы Kiss, Maroon 5, The Killers и другие.

"Великие музыкальные клипы - это произведения искусства, которые продолжают оказывать культурное влияние на поколения. И так же, как бесценные картины или скульптуры в музеях, время от времени они нуждаются в некотором уходе. Начиная с сегодняшнего дня, исключительно на YouTube, вы найдете более 100 музыкальных клипов в самом высоком качестве видео и аудио", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге YouTube.

Среди уже улучшенных клипы Billy Idol, Beastie Boys, Boyz II Men, George Strait, Janet Jackson, Kiss, Lady Antebellum, Lady Gaga, Lionel Richie, Maroon 5, Meat Loaf, No Doubt/Gwen Stefani, Smokey Robinson, The Killers, Tom Petty и других. Записи будут доступны в разрешении 1080p.

К 2020 году YouTube и Universal Music Group планируют полностью обновить почти 1000 музыкальных клипов. Новые ролики будут появляться каждую неделю.

Теги: #интернет #видеоклипы #качество
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 12.06.2019
"Киевстар" запустил приложение для контроля качества сети

"Киевстар" запустил приложение для контроля качества сети

06:55 07.06.2019
Более 85% мест для купания в странах ЕС имеют воду отличного качества, сообщила Еврокомиссия

Более 85% мест для купания в странах ЕС имеют воду отличного качества, сообщила Еврокомиссия

15:20 03.06.2019
Украинцы чаще всего покупают в интернете обувь и одежду

Украинцы чаще всего покупают в интернете обувь и одежду

21:35 31.05.2019
Разумков надеется, что закон об отзыве нардепов все же будет разработан и принят Радой

Разумков надеется, что закон об отзыве нардепов все же будет разработан и принят Радой

09:58 14.05.2019
"Укрзализныця" с 15 мая откроет интернет-продажу билетов на все польские поезда

"Укрзализныця" с 15 мая откроет интернет-продажу билетов на все польские поезда

14:20 06.05.2019
Киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 аналогичных ресурса

Киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 аналогичных ресурса

14:39 22.04.2019
"Укртранснафта" усилила контроль качества российской нефти

"Укртранснафта" усилила контроль качества российской нефти

15:32 17.04.2019
Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г превысил 5,2 млрд грн - IAB Ukraine

Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г превысил 5,2 млрд грн - IAB Ukraine

17:49 09.04.2019
"Укртелеком" с помощью SID Bank вложит 270 млн грн в сеть оптического интернета

"Укртелеком" с помощью SID Bank вложит 270 млн грн в сеть оптического интернета

10:38 07.04.2019
СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора в Одесской области

СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора в Одесской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся все, кто виновен в убийстве пассажиров рейса MH17

Развод сил у Станицы Луганской не состоялся из-за нарушений режима прекращения огня – Сайдик

Пересмотр решения о торговой блокаде ОРДЛО можно обсуждать только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле, заявил Кучма

Глава ПЦУ Епифаний благословляет проведение форума единства православных, а патриарх Филарет одновременно созывает "поместный Собор"

Лжеминирование 38 объектов в Харькове квалифицировано как теракт - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по фактам очередных обысков на полуострове

Зеленский планирует переместить АП, на Банковой будет художественный музей

Борис Джонсон в третий раз стал лидером гонки за руководство Консервативной партией Великобритании

Неизвестные сообщили о минировании аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова

Участников события в рамках "Киев Прайд" избили неизвестные в балаклавах

Очередное сообщение о минировании 12 объектов в Харькове не подтвердилось

Рабинович: Зеленский в срочном порядке должен решить судьбу украинской ГТС

Зеленский надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся все, кто виновен в убийстве пассажиров рейса MH17

Портнова вновь взяли на работу на юрфак Киевского национального университета им.Т.Шевченко - СМИ

Развод сил у Станицы Луганской не состоялся из-за нарушений режима прекращения огня – Сайдик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА