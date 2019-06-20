YouTube улучшит качество более 1000 видеоклипов известных исполнителей

Видеохостинг YouTube и компания Universal Music Group планируют обновить до 2020 года более 1000 видеоклипов, которые были выпущены несколько десятилетий назад, среди них клипы группы Kiss, Maroon 5, The Killers и другие.

"Великие музыкальные клипы - это произведения искусства, которые продолжают оказывать культурное влияние на поколения. И так же, как бесценные картины или скульптуры в музеях, время от времени они нуждаются в некотором уходе. Начиная с сегодняшнего дня, исключительно на YouTube, вы найдете более 100 музыкальных клипов в самом высоком качестве видео и аудио", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге YouTube.

Среди уже улучшенных клипы Billy Idol, Beastie Boys, Boyz II Men, George Strait, Janet Jackson, Kiss, Lady Antebellum, Lady Gaga, Lionel Richie, Maroon 5, Meat Loaf, No Doubt/Gwen Stefani, Smokey Robinson, The Killers, Tom Petty и других. Записи будут доступны в разрешении 1080p.

К 2020 году YouTube и Universal Music Group планируют полностью обновить почти 1000 музыкальных клипов. Новые ролики будут появляться каждую неделю.