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01:08 20.06.2019

Зеленский планирует переместить АП, на Банковой будет художественный музей

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Зеленский планирует переместить АП, на Банковой будет художественный музей

Президент Украины Владимир Зеленский во время неформальной встречи с журналистами в АП заявил, что планирует со временем переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей, сообщило интернет-издание "Украинская правда".

"Я очень этого (переезда - ред.) хочу. Главная для меня сейчас проблема - это сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду", - отметил президент.

На замечание, что бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей говорил, что надо 3 года, чтобы "с нуля" построить новое здание, президент отрезал: "Я знаю. Гелетей у нас уже не работает".

"Я не знаю, насколько с нуля - это вопрос к архитекторам. Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания", - отметил Зеленский.

"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему - нормальную схему, а не теневую какую - чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду ", - добавил он.

"А вы увидите. Есть идея, все уже даже нарисовано. Очень крутая у нас идея, что потом делать с Банковой", - сказал глава государства.

На вопрос, будет ли это музей, Зеленский ответил утвердительно: "Да, большой художественный музей".

"Есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?", - сказал он.

На вопрос, передаст он сам что-то музею, президент ответил: "Ничего у меня нет. Я зашел, поработал ...".

Когда спросили, сколько работников он оставит в Администрации, ведь сейчас работает 420 человек Зеленский ответил: "Ох, вы бежите впереди ... Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации - вы увидите, будет меньше людей".

Теги: #переезд #зеленский #ап #музей
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