Очередное сообщение о минировании 12 объектов в Харькове не подтвердилось

Полиция проверила 12 объектов в Харькове, в числе которых аэропорт, синагога, мечеть, детсад и больница, но не нашла никаких взрывных устройств.

"Всего эксперты осмотрели более 7 тыс. кв. метров помещений и почти 4 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 410 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о случившемся зарегистрирована в Журналах единого учета заявлений и сообщений соответствующих отделов полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщалось, ранее в среду на электронную почту дежурной части полиции поступили сообщения о закладке взрывчатки в 12 зданиях в Харькове.