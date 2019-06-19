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21:25 19.06.2019

Рабинович: Зеленский в срочном порядке должен решить судьбу украинской ГТС

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Рабинович: Зеленский в срочном порядке должен решить судьбу украинской ГТС

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадим Рабинович считает, что президент Украины Владимир Зеленский в срочном порядке должен решить судьбу украинской ГТС.

В прямом эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" в среду политик заявил, что Зеленский и его команда допускают серьезную ошибку, пуская ситуацию с транзитом газа через Украину на самотек и игнорируя опасность исчезновения Украины как транзитной державы.

"Новая украинская власть прекрасно понимает, что с ними никто не будет обсуждать тему газа до выборов в Верховную Раду. Точнее, определенных успехов добиться можно было, но надо было быть немножко "лагіднішими", думать об экономических интересах страны и карманах украинцев. Команда Зеленского просто до конца не понимает, с чем они играются, потому, что России выгодно не подписывать с Украиной договор о транзите газа. Если мы не продлим соглашение, то потеряем транзитное преимущество и $3 млрд, которые необходимы нам для поддержания нашей газотранспортной системы в рабочем состоянии. При этом власть ради того, чтобы получить $1 млрд от МВФ, "нагнула" всю страну, вырубила лес, убивает пенсионеров", - сказал Рабинович.

Также политик считает, что показательного желания изменить ситуацию в стране недостаточно, нужно иметь соответствующий опыт.

Теги: #гтс #зеленский
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