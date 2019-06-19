Зеленский надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся все, кто виновен в убийстве пассажиров рейса MH17

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что виновные в убийстве пассажиров рейса MH17 будут наказаны.

"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, а и все, кто виновен в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин", - говорится в сообщении официального Twitter администрации президента Украины.