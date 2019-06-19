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18:09 19.06.2019

Развод сил у Станицы Луганской не состоялся из-за нарушений режима прекращения огня – Сайдик

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Развод сил у Станицы Луганской не состоялся из-за нарушений режима прекращения огня – Сайдик

Стороны конфликта в Украине не смогли развести силы у Станицы Луганской из-за нарушений режима прекращения огня, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"Что касается разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, намерение начать его, высказанное в Минске две недели назад, пока не было выполнено. Причиной тому стали нарушения режима прекращения огня", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

При этом он отметил, что нарушения режима прекращения огня появились после того, как стороны высказали свое намерение. "До того нарушений режима прекращения огня довольно долго не было", - сказал спецпредставитель.

"У меня есть ощущение, что стороны действительно хотят разведения сил и средств у Станицы Луганской, и я надеюсь, что оно состоится, но точную дату сегодня предсказать не могу", - добавил Сайдик.

Теги: #перемирие #оос #обсе #сайдик
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Интерфакс-Украина
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