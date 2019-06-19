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17:56 19.06.2019

Пересмотр решения о торговой блокаде ОРДЛО можно обсуждать только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле, заявил Кучма

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Пересмотр решения о торговой блокаде ОРДЛО можно обсуждать только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле, заявил Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма заявил о невозможности пересмотра решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о торговых ограничениях к неподконтрольным правительству отдельным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до возвращения расположенных на них активов в украинское правовое поле.

"Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО, - процитировала Кучму его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в соцсети Facebook по итогам заседания ТКГ в Минске в среду.

Теги: #ткг #ордло #кучма
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Интерфакс-Украина
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