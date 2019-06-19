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17:45 19.06.2019

Глава ПЦУ Епифаний благословляет проведение форума единства православных, а патриарх Филарет одновременно созывает "поместный Собор"

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Глава ПЦУ Епифаний благословляет проведение форума единства православных, а патриарх Филарет одновременно созывает "поместный Собор"

 Всеукраинский церковно-общественный форум единства православных состоится в четверг, 20 июня, в Киеве по благословению предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания, начало в 11.00. В это же время начнется "поместный Собор УПЦ Киевского патриархата".

Как сообщили организаторы, Всеукраинский церковно-общественный форум единства православных пройдет неподалеку от Спасо-Преображенского собора. Цель мероприятия – донести обществу тезис о необходимости и важности церковного единства в условиях современной Украины и констатировать, что путь, очерченный Томосом Константинопольской церкви об автокефалии ПЦУ, - единственно верный и канонический.

Организаторы форума: Национальный педагогический университет имени М.Драгоманова; ставропигиальный приход Преображения Господня (Киев); Переяславско-Вишневская епархия ПЦУ.

На то же время почетный патриарх Филарет созывает, как он утверждает, "поместный Собор УПЦ-КП". Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре Киевской патриархии, это закрытое мероприятие, без участия прессы, начало в 11.00 (Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор Киева). По окончанию Собора возможен подход к представителям СМИ.

Ранее архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) отметил, что инициированное почетным патриархом Филаретом собрание "ни в коем случае не может быть поместным собором УПЦ Киевского патриархата".

Кроме того, в Киевской митрополии Украинской православной церкви (ПЦУ) подчеркнули, что в связи с прекращением деятельности УПЦ-КП путем объединения и присоединения к единой поместной церкви проведение каких-либо мероприятий от имени УПЦ-КП, в частности именуемых "Священный Синод", "Архиерейский и Поместный Соборы", незаконно. Кроме того, почетный патриарх Филарет "не имеет права единолично созывать "Поместный Собор УПЦ-КП" ни по уставу Православной церкви Украины, ни даже по прекращенному уставу УПЦ-КП".

Теги: #филарет #епифаний #церковь #упц_кп #пцу
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