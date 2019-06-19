Лжеминирование 38 объектов в Харькове квалифицировано как теракт - полиция

Не подтвердившееся сообщение о минировании 38 объектов, среди которых аэропорт, больницы, жилые дома и торговые центры, поступившее 18 июня, квалифицируется как теракт.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 55550 кв.м помещений и 14820 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 1915 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было... Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в среду.