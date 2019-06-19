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17:05 19.06.2019

Зеленский сменил представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, других переназначил

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Зеленский сменил представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, других переназначил

 Президент Украины Владимир Зеленский своим указом переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и сменил представителя в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Согласно указу Зеленского №414/2019 от 19 июня, Богдан Бондарь уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности; Игорь Веремий – в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерию Лутковскую – в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам и Александра Моцика – в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в Трехсторонней контактной группе.

Лутковская в 2012-2018 годах занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, позже стала программным директором Украинского института по правам человека. Ранее она была замминистром юстиции и уполномоченной по делам соблюдения Конвенции о защите прав и основных свобод человека.

Остальные трое назначенных ранее уже имели опыт работы в ТКГ и возглавляли украинские делегации в ее рабочих подгруппах.

Бондарь был начальником главного командного центра Вооруженных сил Украины - заместителем начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ, возглавлял украинскую делегацию в подгруппе по безопасности ТКГ. Имеет звание генерал-майора.

Игорь Веремий был первым замруководителя главного департамента по внедрению реформ администрации президента, представлял Украину в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам. Ранее он занимал должности заместителя министра экономического развития и торговли, первого заместителя руководителя Главного управления по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ администрации президента Украины.

Моцик – дипломат, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, в 2010-15 гг был послом Украины в США, после этого был представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ. Ранее был послом Украины в Турции, замминистром иностранных дел, первым замглавы МИД по вопросам евроинтеграции, возглавлял ряд делегаций Украины на переговорах с иностранными государствами.

Теги: #ткг #указ #кадры #зеленский
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