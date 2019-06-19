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16:53 19.06.2019

Зеленский назначил Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности

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Зеленский назначил Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности

 Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

"На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года №242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" назначить Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в указе №415 от 19 июня.

Документ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее эту должность занимал бывший в свое время секретарем СНБО Александр Турчинов.

Теги: #снбо #указ #кадры #зеленский #данилюк
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