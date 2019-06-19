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16:17 19.06.2019

Суд над подозреваемыми в причастности к трагедии рейса МН17 может занять год - Вестербейке

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Суд над подозреваемыми в причастности к трагедии рейса МН17 может занять год - Вестербейке

 Глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербейке (Fred Westerbeke) полагает, что судебный процесс над четверыми подозреваемыми в гибели рейса МН17 займет около года.

В среду на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос, Вестербейке сказал: «Это зависит от того, будет или нет присутствовать подозреваемый. Если его не будет – будет адвокат, который будет говорить от его имени. Также это будет зависеть от количества вопросов от прокурора. Это все делает сложным говорить о конечном сроке. Мы думаем, что это займет около года, может быть, дольше, может быть, меньше, хотя я не думаю, что процесс будет меньше».

Он также не исключил, что со временем подозреваемых в деле будет больше. «Да, мы предполагаем, что будет больше подозреваемых и доказательств», - отметил прокурор.

В частности, по его словам, следствие заинтересовано установить команду, которая обсуживала Бук. «Нам известно, что это четыре человека, это тоже небольшая группа людей. Конечно, есть другие, с другой ответственностью, но сейчас сложно сказать, сколько конкретно людей будет установлено, и будет ли достаточно доказательств, чтобы включить этих людей (в расследование). Конечно, это не сотня, наши подсчеты говорят, что это меньшая группа людей, но сейчас это определить сложно», - пояснил Вестербейке.

Кроме того, следствие заинтересовано установить и «командную цепочку». «Мы хотим получить хорошее обозрение командной цепочки, хотим знать, кто ответственен», - подчеркнул он.

Говоря о том почему среди подозреваемых нет действующий военных, Вестербейке констатировал, что «на данный момент у нас нет достаточно доказательств, чтобы сделать шаги по направлению к этим людям». «Сейчас у нас есть информация и доказательства, которые позволяют сделать шаги в отношении четырех людей, которые указаны. В отношении других – мы еще не на этой стадии», - добавил прокурор.

Вестербейке назвал «важным шагом» в расследовании трагедии рейса МН17 обнародование имен четырех подозреваемых. «Несколько лет назад, когда мы начали это расследование, было много тех, кто говорил, что вы его можете начать, но вы его не закончите. Потом, два года назад, мы сделали презентацию и обнародовали установленные факты, и тогда было много тех, кто думал, что мы не сможем установить, кто причастен к этому. Но сейчас мы делаем шаги в уголовном преследовании людей, которые причастны к трагедии МН17. Это очень важный шаг. и мы можем показать, что у нас есть доказательства и можем сказать семьям жертв о том, что произошло. Они этому очень рады», - аргументировал он.

Отвечая на вопрос российской журналистки, почему следствие не доказало, что ракета принадлежала украинской армии, нидерландский прокурор особо подчеркнул, что расследование в Нидерландах тщательно устанавливает все факты, документы, данные радара. «Мы все это изучили – именно так мы делаем, когда ведем расследование в Нидерландах. У нас есть своя собственная информация и эксперты, мы также изучили информацию, предоставленную российской стороной, которая не была достаточной для того, чтобы конкретно сказать, что произошло с ракетой, нам не была предоставлена четкая картина данных радара. Мы это объяснили. Отсутствие доказательств - это не доказательства отсутствия», - сказал Вестербейке.

Прокурор вновь заявил, что следствие установило «участие Российской Федерации, когда речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установка, которая была использована, чтобы сбить МН17». «У нас есть все материалы, которые это подтверждает. РФ же ничего не предоставила в этом отношении, и это - пощечина всем родным жертв», - подчеркнул он, призвав РФ к сотрудничеству.

Ранее в среду на пресс-конференции совместная следственная группа (ССГ) назвала имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малазийских авиалиний в небе над Украиной 17 июля 2014 года: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Теги: #мн17 #нидерланды #прокуратура #суд #боинг777
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