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16:07 19.06.2019

Следующими подозреваемыми ССГ по делу о МН17 будут лица от солдат ВС РФ до высшего военно-политического руководства России – Луценко

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Следующими подозреваемыми ССГ по делу о МН17 будут лица от солдат ВС РФ до высшего военно-политического руководства России – Луценко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко убежден, что после объявления Совместной следственной группой (ССГ, JIT) подозрений первым четвёртый лицам по делу о гибели рейса МН17 следующими подозреваемыми станут причастные к преступлению российские военнослужащие - от солдата до генерала, а также высшее военное и политическое руководство Российской Федерации.

"Из сегодня обнародованных разговоров между подозреваемыми становится понятно, что следующими подозреваемыми будут лица от солдат, полковников, генералов, до высшего военного и политического руководства Российской Федерации", - сказал он в комментарии для СМИ в среду в Утрехте (Нидерланды) после пресс-конференции ССГ.

Ранее в среду на пресс-конференции ССГ назвала имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малазийских авиалиний в небе над Украиной 17 июля 2014 года: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 чел. Все погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно ее выводам, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе пос. Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR была доставлена в Украину из Российской Федерации и после ее использования для атаки на авиалайнер рейса МН17 была вновь возвращена на территорию РФ.

Теги: #луценко #мн17 #расследование #гпу #боинг777
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