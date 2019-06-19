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16:03 19.06.2019

Украинская сторона передает Нидерландам всю собранную информацию по крушению рейса МН17 – Луценко

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Украинская сторона передает Нидерландам всю собранную информацию по крушению рейса МН17 – Луценко

Подозрения, выдвинутые прокуратурой Нидерландов в отношении четырех человек, причастных к крушению самолета "Боинг" рейса МН17, базируются в том числе на перехвате телефонных разговоров, полученных украинской стороной, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В этом деле украинские правоохранители допросили 259 человек и проанализировали 5,5 млрд страниц различной IT-информации, из них около 700 млн страниц являются полезными для нашего следствия. Весь этот массив нашей титанической работы мы передаем в рамках соглашения в Совместную следственную группу – нашим голландским коллегам", - рассказал Луценко журналистам в среду в Утрехте (Нидерланды).

Он сообщил, что у украинского следствия также есть большой массив перехвата телефонных разговоров.

"Фактически эти записи касаются периода начала вторжения Российской Федерации на нашу территорию", - сказал генпрокурор, добавив, что эти записи, полученные Службой безопасности Украины, являются важными для осуждения подозреваемых.

Луценко отметил, что "сегодняшнее подозрение голландской прокуратуры базируется в том числе и на указанных телефонных перехватах. "Поэтому это подозрение в Голландии является очередным сертификатом качестве собственно и украинского подозрения, в том числе на основе полученных телефонных перехватов", - сказал генпрокурор.

Теги: #луценко #мн17 #расследование #гпу #боинг777
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