Подозреваемый в крушении МН17 украинец Харченко пребывает на оккупированной территории и находится в розыске – Луценко

Один из подозреваемых в пособничестве в совершении теракта, следствием которого стало крушение MH17 на Донбассе в 2014г, гражданин Украины Леонид Харченко находится на временно оккупированной территории, и в случае его задержания и осуждения голландским судом приговор будет выполняться на территории Украины, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

"Сегодня синхронно у нас в Украине, и здесь в Голландии были объявлены подозрения 4 лицам, в том числе и гражданину Украины Харченко", - сказал Луценко журналистам в среду в Утрехте (Нидерланды).

По его словам, Харченко находится в розыске, и если будет задержан, то его арестуют по решению украинского суда "и посредством видеосвязи он будет давать показания голландскому суду".

Луценко пояснил, что согласно двустороннему соглашению между Украиной и Голландией, именно в этом уголовном деле приговор голландского суда будет обязателен на территории Украины.

"В случае, если мы сможем задержать этого человека, и если голландский суд осудит его, то приговор суда будет выполняться на территории Украины", - отметил генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, где в настоящее время находится Харченко, Луценко сказал: "Он находится на оккупированной территории".