Информация от РФ о сбившем рейс МН17 "Буке" и ракете недостаточна и не удовлетворяет потребности следствия – представитель ССГ

Предоставленная Российской Федерацией информация о сбившей рейс МН17 установке "Бук" и ракете недостаточна для следствия, отмечает глава центрального департамента расследования преступлений Национальной полиции Нидерландов, представитель Совместной следственной группы (ССГ) Вильберт Паулиссен.

"Мы получили эту информацию от Российской Федерации, о ракете, о документации на нее. Мы видели радарные данные, изучили их. Мы делали это всё в рамках нашего голландского расследования, у нас проводилось собственное расследование. Эта информация, которую мы получили из Российской Федерации, не была достаточной, чтобы можно было делать выводы о том, откуда эта пусковая установка, что это за установка", - сказал он на пресс-конференции в среду в Утрехте.

При этом Паулиссен отметил, что "отсутствие доказательств не является доказательством их отсутствия".

"У нас есть информация, что произошел пуск (ракеты – ИФ), результатах пуска. Наши эксперты с этим работают. Мы абсолютно полагаемся на наших экспертов. Их выводы будут озвучены в отчете, который получит судья во время процесса", - указал он.

В свою очередь, главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке отметил, что у следствия до сих пор нет ответов на все вопросы.

"Мы по-прежнему ожидаем ответ, где именно это вооружение, которое было снято на видео, действительно ли оно было из Российской Федерации и где именно оно находилось 17 июля 2014 года. Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает", - подчеркнул он.

Вестербеке указал, что у следствия есть информация и подтверждение того, что РФ имеет непосредственное отношение и была вовлечена в это преступление.

"И я хочу сказать, что после 17 июля 2014 года они абсолютно могли сообщить нам, что произошло. Потому что установка "Бук" была использована именно из 53-й зенитно-ракетной бригады (ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил РФ – ИФ), они это знали, это информация была у них. Они не сказали даже этого, я не считаю это "сотрудничеством", - заявил он.