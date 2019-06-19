Суд продлил арест Ефремова еще на 2 месяца – Генпрокуратура

Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде ареста экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову до 17 августа.

"Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому А.Ефремову еще на 2 месяца – до 17.08.2019 включительно", - сообщили в Генеральной прокуратуре Украины на своей странице в Фейсбуке в среду.

Как сообщалось, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

24 апреля 2019 года Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде ареста экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову – до 22 июня.