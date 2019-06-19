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15:28 19.06.2019

Наказание за крушение самолета МН17 неотвратимо, уверен Порошенко

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Наказание за крушение самолета МН17 неотвратимо, уверен Порошенко

Наказание виновных в крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году неотвратимо, уверен лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Доказательство истины в суде – дело долгое, но наказание – неотвратимо. Мы с международными партнерами с честью пройдем этот путь. Это станет первым международным судебным процессом для привлечения России к ответственности. Не сомневаюсь, что следующими станут международные трибуналы над Россией за преступления, совершенные против украинского народа по Крыму и Донбассу", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он подчеркнул, что необходимо установить и назвать имена всех заказчиков и исполнителей крушения самолета МН17 и привлечь их к ответственности за гибель 298 человек.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы не допустить торжества безнаказанности и повторения подобного преступления в будущем.

Порошенко отметил, что объявленные сегодня результаты работы Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию трагического крушения самолета МН17 еще на шаг приближают к этой цели.

"Названы первые подозреваемые, как и открыты первые уголовные дела. Есть еще одно конкретное доказательство непосредственного преступного участия российского агрессора в этой трагедии. В дополнение к предыдущим отчетам группы, которые уже подтвердили, что самолет был сбит российской ракетой из российской системы "Бук", которая была доставлена с российской территории и возвращена на российскую территорию. Все, кто знаком с военным делом и российскими реалиями, прекрасно понимают, что такое маневрирование передовой военной техники не могло произойти без ведома или приказа высшего руководства РФ", - заявил Порошенко.

Он предположил, что Россия и дальше будет изворачиваться и блокировать этот процесс.

Порошенко напомнил, что сразу после трагедии пять лет назад он и премьер-министр Нидерландов Марка Рютте согласовали передачу всех полномочий Нидерландам для координации международного расследования.

"Ни секунды не сомневался в правильности своего решения… Мы докажем, что буква международного права сильнее пули российского автомата", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Теги: #мн17 #виновные #порошенко
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